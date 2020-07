Sie stehen im Mittelpunkt des Maßnahmenpakets der Stadt Lingen zur Unterstützung von Handel und Gastronomie: die Einkaufsgutscheine.

Ludger Jungeblut

Lingen. Dass Bürger in Lingen innerhalb von wenigen Tagen Einkaufsgutscheine im Nennwert von 170.000 Euro erworben haben, ist ein deutliches Signal an den kriselnden Einzelhandel in der Stadt.