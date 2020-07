Zeuge in Lingen mit einem Totschläger bedroht

Die Polizei bittet um Hinweise, um junge Leute nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in Lingen zu ermitteln. Ein junger Mann soll einen Zeugen mit einem Totschläger bedroht haben.

Jörn Martens

Lingen. Ein unbekannter Mann hat einen Zeugen, der am Freitagabend einen versuchten Fahrraddiebstahl in Lingen beobachtete, mit einem Totschläger bedroht. Das hat die Polizei am Wochenende mitgeteilt.