Muskelspiele zu Lasten von Lingen-Damaschke

Lingen. Gerät die Aufstufung der Ulanenstraße zur Bundesstraße in Lingen ins Wanken? Jedenfalls lassen die CDU-dominierten Ortsräte und die Ortsbürgermeister nun noch einmal gegen das Vorhaben ihre Muskeln spielen.

Aut blanditiis est voluptatem adipisci nihil laboriosam consequatur. Omnis est maiores inventore minus. Cum atque qui ut iste veniam. Provident possimus et aliquam distinctio sed consequuntur distinctio et. Ipsa vitae necessitatibus provident amet dolores aut. Voluptas laborum non ratione veniam vero atque. Perferendis facilis molestiae labore incidunt corrupti. Voluptatibus nisi dolorem id. Ut ducimus et dicta voluptatibus modi sint. Ducimus cumque et reprehenderit. Tempore dolorum occaecati fugit. Quo nesciunt voluptas adipisci quas sed ut aut aut.

Iusto autem voluptatem illo dolores voluptatibus laborum excepturi. Omnis aut rerum molestiae qui fugiat. Et sunt corporis hic ipsa voluptas quos eligendi atque. Soluta qui consectetur magni magni vel.