Mit einem Präsent bedankte sich Obermeister Hermann Reekers (links) bei Ralf Büring (Mitte) und Marco Klus für einen informativen Vortrag.

Kreishandwerkerschaft

Lingen. Die Elektro-Innung Lingen wird künftig verstärkt digitale Lernmittel in der Ausbildung einsetzen. In der Jahreshauptversammlung im Gasthof Klaas informierte Obermeister Hermann Reekers (Lünne) seine Kollegen über die neuen technischen Möglichkeiten, die zukünftig die bisherigen Fachberichte in Papierform ersetzen sollen.