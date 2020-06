Ein Unbekannter hat an der Nordlohner Straße in Lingen Leitpfosten auf die Straße gelegt.

picture alliance / dpa

Lingen. Ein Unbekannter hat an der Nordlohner Straße in Lingen Leitpfosten auf die Straße gelegt. Die Polizei spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.