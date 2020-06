Lengerich. An einem Traktor haben sich drei Personen am Samstag in Lengerich zu schaffen gemacht. Die Polizei prüft derweil, ob das Fahrzeug gestohlen werden sollte. Hilfreich bei der Suche nach den bisher Unbekannten könnte ein Brillenbügel sein, der am Tatort verloren wurde.

