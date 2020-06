Lingen. Messstellen sollen zügig dahingehend überprüft werden, ob sie dafür geeignet sind, die Nitratbelastung des Grundwassers in geplanten „Roten Gebieten“ exakt zu ermitteln. Darin waren sich die CDU-Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers, Bernd-Carsten Hiebing und Christian Fühner in einer Gesprächsrunde in Lingen mit Vertretern der Initiative "Land schafft Verbindung" einig.

