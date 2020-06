Freuen sich, dass die Beratung wieder stattfinden kann: Vereinsvorsitzende Christina Bülow-Sartori und Frank Lüßling, der Leiter des Mehrgenerationenhauses.

Verein Integrative Medizin Emsland

Lingen. Der Verein Integrative Medizin Emsland bietet wieder Gesundheitsberatungen nach den ganzheitlich ausgerichteten Grundsätzen der Integrativen Medizin im Gespräch im Mehrgenerationenhaus an der Mühlentorstraße 6 in Lingen an.