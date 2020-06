Lingen. Festivalfreunde mögen es schon gehört haben: Das Lautfeuer-Festival 2020 in Lingen wurde wegen Corona abgesagt. Das hat die Veranstalter vor einige Herausforderungen gestellt. Annabell Rutenberg und ihre ehrenamtlichen Helfer mussten sich etwas Besonderes ausdenken, um über die Runden zu kommen. Eine gute Nachricht gibt es auch: Die Planungen für das Festival im nächsten Jahr laufen schon.

