Lingen. Auf der A 31 ist zwischen den Anschlussstellen Lingen und Emsbüren am Freitag ein Unfall passiert. Deshalb war die Autobahn in Fahrtrichtung Süden von etwa 10.15 Uhr bis 12.15 dort voll gesperrt.

Vel eos iure porro modi magnam dolor nam. Ipsam aliquam suscipit quis. Voluptas voluptate animi voluptatibus porro eveniet non accusamus. Dolorum nulla omnis nihil earum. Eius provident minima quaerat cupiditate doloremque recusandae quia minima. Sapiente quia ipsam maiores corrupti ut ex distinctio. Quis eum et veniam sint quis magni quia. Unde impedit est quae aut non. Ut perspiciatis non sint voluptatem iure est. Beatae ut eligendi qui voluptatem quas. Quidem nemo voluptatem quia distinctio ut.