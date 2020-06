Ausgefallen ist die Straßenbeleuchtung in Lingen in der Nacht zum Donnerstag in den östlichen Stadtteilen.

Anke Schneider

Lingen. Wegen eines Kurzschlusses im Bereich der Schwedenschanze in Lingen hat in der Nacht zum Donnerstag die Straßenbeleuchtung in Laxten, Baccum und Ramsel sowie in Altenlingen und im Bereich Telgenkamp nicht funktioniert. Spezialisten sind derzeit dabei, den Schaden zu reparieren.