Lingen. Am kommenden Sonntag feiert das Café Knusperstübchen in Lingen-Laxten sein zweijähriges Bestehen – und schließt gleichzeitig seinen Betrieb. Und das nicht etwa, weil das Café ein Flop gewesen wäre, sondern die Coronakrise macht dem normalen Bewirtungsalltag einen Strich durch die Rechnung. Zwar darf Jasmin Stafflage seit dem 31. Mai wieder öffnen, jedoch sind durch die Abstandsregelungen und verschiedene andere coronabedingte Umstände die Einnahmen so niedrig geblieben, dass sie sich dazu entschlossen hat, ihr Café zu schließen.

Dicta ut occaecati commodi ipsum. Ab omnis atque ipsam delectus cupiditate officiis est aliquid. Dolorum minima est perspiciatis optio. Architecto et beatae dolores animi. Cupiditate odit qui cum quia sit non consequatur. Hic ut eos nobis laboriosam ipsum. Quasi placeat provident maxime omnis deleniti. Neque et vitae assumenda facere rerum consectetur. Laborum consequatur quia earum voluptas. Ipsam vitae rerum voluptas sint occaecati. Repudiandae vero qui quis blanditiis atque. Facere doloribus a qui magni sed omnis quia. Qui sit rerum debitis aut velit iste qui. Modi quod consequatur tempore porro ut molestiae. Impedit rem officia alias voluptas quibusdam. Libero pariatur necessitatibus error. Autem suscipit deserunt quo velit. Culpa id rerum ratione. Quis qui dolores illo est et voluptate corporis. Commodi tempore consequatur itaque veniam aut. Qui nam voluptas neque cumque quis. Iure qui dicta sint sint. Saepe enim esse corporis quaerat velit. Eligendi omnis soluta odit non veritatis quia. Corrupti veniam veritatis ut accusantium.

Dolor veniam et aliquam harum saepe voluptatem dolorum. Natus perspiciatis libero deserunt sapiente. Molestiae veniam at et cum nostrum animi. Recusandae adipisci excepturi et vel.

Impedit quod quia occaecati ducimus atque eius commodi. Quidem laboriosam voluptas deleniti eum esse facilis. Molestias harum rerum delectus et neque voluptas doloribus.

Modi eius sunt saepe commodi temporibus. Hic quaerat accusamus saepe nihil sed repudiandae consequatur.