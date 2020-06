In Lingen ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Kind, das mit dem Rad dort unterwegs war, wurde verletzt.

colourbox.de (Symbolfoto)

