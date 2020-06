Lingen. Aufgrund des guten Sommerwetters in dieser Woche hat das Freibad ab Freitag, 26. Juni, bis 20 Uhr geöffnet. Das Freizeitbad sowie die Sauna sind weiterhin geschlossen.

