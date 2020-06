Lingen. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad in Lingen ist am Sonntagnachmittag ein 16-Jähriger aus Bawinkel leicht verletzt worden.

