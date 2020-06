Die Unternehmensgruppe Pietsch führt am neuen Standort in Lingen, Am Hundesand 1, für den SHK-Fachhandwerk seit Mitte April ein modernes Abhollager mit über 4800 Artikeln. Zu einer kleinen Feierstunde trafen sich Unternehmensmitarbeiter sowie Vertreter der Politik und Wirtschaft. Foto: Johannes Franke

Johannes Franke

Lingen. Während einer Feierstunde zur Eröffnung des Fachcenters der familiengeführten Unternehmensgruppe Pietschs in der Straße Am Hundesand 1 in Lingen, konnten Mitarbeiter des Unternehmens Vertretern von Politik und Wirtschaft am vergangenen Freitag die neuen Räumlichkeiten zeigen.