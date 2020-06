Lingen. RB Lingen, Nachfolgeverein des 2016 in die Insolvenz gegangenen TuS Lingen, hat sich jetzt in TuS Lingen 2020 umbenannt. Dies hat der Verein mitgeteilt.

