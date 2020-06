Lingen. Einstimmig hat der Schulausschuss des Landkreises in seiner jüngsten Sitzung in Meppen der Veränderung des Bildungsangebotes an den BBS Lingen Technik und Gestaltung zugestimmt, indem neue innovative Fachrichtungen eingerichtet werden. Die Landesschulbehörde muss noch zustimmen.

