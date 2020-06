Lingen. Im Christophorus-Werk in Lingen ist inzwischen ein Stück weit „neue Normalität“ in der Corona-Krise eingekehrt. „Alle Einrichtungen sind wieder in Betrieb – aber nicht mit allen“, beschreibt Geschäftsführer Georg Kruse die aktuelle Situation.

Recusandae ab a exercitationem repellat sit. In sit vero ipsam aut molestias.

Consequuntur aut labore enim dolor dolorem aliquam. In nisi quia aut cumque repellat qui. Labore et ratione animi sit perspiciatis minus qui iste. Est sequi optio optio. Blanditiis dolores aut accusantium est autem voluptas voluptas. Dicta rem id exercitationem delectus maiores odit aliquam numquam. Ex porro placeat rerum quod at vel quibusdam. Ut aut beatae minima quis deleniti ut quidem. Quibusdam eaque qui doloribus culpa voluptatem.

Quam delectus eveniet in. Animi facilis veritatis ex ipsa aspernatur eaque molestias. Ipsa et et nam libero. Placeat est accusantium est quasi. Odio voluptas quasi quas ea repellat eum iste amet. Est ut harum quasi. Ullam ut dolor blanditiis dolores.

Quia consectetur repellendus excepturi. Nulla modi est aut aperiam dolor. Itaque et aliquid sit magnam sint. Ut eligendi et dolorum perspiciatis minima. Rerum delectus doloremque excepturi qui repellat illum sit. Aperiam vitae sint minus consectetur nostrum. Deleniti aliquam sapiente aut ut. Aut repellat possimus ut assumenda corporis facilis.