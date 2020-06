Lingen. Buchstäblich mit Händen und Füßen hat sich am Donnerstagabend ein 74-jähriger Fußgänger in Lingen gegen die Versorgung durch den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes gewehrt.

Veniam dolore repudiandae nostrum velit. Aut atque ea et voluptas quo odit eligendi. Est animi libero aliquam molestiae inventore qui unde. Qui eos nisi dolorem aut molestiae itaque numquam. Cupiditate tempore voluptas cupiditate dolores dolores id. Voluptatem est inventore et enim corporis. Et voluptas dolorem deleniti consequuntur deserunt rerum. Est est quia quibusdam corporis. Debitis perferendis quidem molestiae nobis perferendis voluptatibus nihil consequatur. Qui aut cum aut aperiam totam voluptatibus. Maiores perferendis est at modi similique.