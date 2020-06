Lingen. Rund 2,9 Millionen Euro stellt das Land Niedersachsen der Stadt Lingen unter anderem für die Ausbildung von staatlich geprüften sozialpädagogischen Assistenten zur Verfügung. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

