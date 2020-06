Lingen. Auch während der Corona-Pandemie verzeichnet der Übertragungsnetzbetreiber Amprion Planungsfortschritte bei seinen Offshore-Projekten DolWin4 und BorWin4. Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems hat als zuständige Landesplanungsbehörde entschieden, dass ein Raumordnungsverfahren im südlichsten Abschnitt der beiden Projekte im Bereich von Wietmarschen und Lingen nicht erforderlich ist. Vorgesehen ist eine Anbindung an die Umspannanlage Hanekenfähr.

