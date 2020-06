Lingen. Stabwechsel im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie im Gesundheitszentrum Medicus Wesken in Lingen: Bernd Schmitz, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Endoprothetik und Unfallchirurgie am Elisabeth-Krankenhaus Thuine der Niels-Stensen-Kliniken, löst Ludwig Grote als MVZ-Leiter ab.

