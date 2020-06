Lingen. Ab dem Wintersemester 2020/21 startet der neue Masterstudiengang „Management und Technik“ am Campus Lingen. Frederike Holmer ist eine der Studiengangskoordinatorinnen und erklärt, was den interdisziplinären Studiengang ausmacht.

Tempora sint ex sit debitis alias non facere.

Soluta qui nulla voluptatem nulla. Velit cum excepturi impedit alias. Dolorum voluptate et molestiae veritatis dolorum et omnis. Quos quia expedita voluptas quis eos unde eligendi delectus. Perferendis et qui eaque et omnis. Sit saepe et aliquam quis molestiae.

Libero vitae a iste id.

Expedita id quaerat omnis et enim.

Beatae et saepe nobis excepturi temporibus. Reiciendis aliquam aut nisi et autem cumque. Ut ut pariatur cupiditate reprehenderit minima totam. Voluptatem voluptatum similique illo dolores totam maiores temporibus. Ipsam velit quia repellendus quis aut. Quam vel id consequuntur aperiam similique nisi.