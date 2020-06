Lingen. Eine offenbar stark alkoholisierte 23-jährige Frau hat am Montagnachmittag eine Polizistin bei einem Einsatz in Lingen leicht verletzt.

