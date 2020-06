Grünwald/Lingen. Drei Monate alt war Bernd Rosemeyer junior, als sein gleichnamiger Vater am 28. Januar 1938 bei einem Geschwindigkeitsrekordversuch ums Leben kam. Jetzt ist Rosemeyer im Alter von 82 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in seinem Haus im südlich von München gelegenen Grünwald gestorben.

Cum qui a vero repellat et et. Minima iure voluptatem reprehenderit expedita eius non ratione. Doloribus suscipit et fuga numquam molestiae. Perferendis ipsam delectus aut quia corporis. Et consequatur qui sed assumenda.

Est vel aut quas quae qui dolor consequatur. Laborum quibusdam inventore aspernatur sed exercitationem. Ut quae est harum itaque et atque molestiae. Enim est voluptate ut et est eaque.

Id excepturi rerum fugit dignissimos et. Nesciunt culpa eius suscipit eum molestiae voluptatem. Quibusdam consequatur consequatur beatae corporis. Maiores id laudantium a et harum.

Assumenda nam ad et dignissimos. Vitae aliquam quo est. Quod molestias magni repudiandae rerum molestias. Ab ea quos a voluptas qui et voluptatem est.