Gemeindereferentin Alwine Röckener (Mitte) ist seit dem 1. Juni Leiterin der katholischen Krankenhausseelsorge im Bonifatius-Hospital. Mit ihr freuen sich (von links) Pastorin Christiane Ewert, Leiterin der evangelischen Krankenhausseelsorge, Kuratoriumsvorsitzender Pfarrer Thomas Burke, Pastor Sebastian Vattaparambil, Hauptgeschäftsführer Ansgar Veer, Schwester Ligi Maria, Geschäftsführer Martin Diek, Pastoralreferent Sebastian von Melle, und Dirk Habing, stellvertretender Vorsitzender der Mitarbeitervertretung. Foto: Johannes Franke

Johannes Franke

Lingen. Gemeindereferentin Alwine Röckener ist neue Leiterin der katholischen Krankenhausseelsorge in Lingen. Am Freitag wurde sie mit einem Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche in ihr neues Amt eingeführt.