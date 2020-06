Einbruch in Wohnhaus in Lingen scheitert

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus in Lingen einzudringen.

Symbolbild: Nicolas Armer/dpa

Lingen. Unbekannte Täter haben versucht, in eine Einfamilienhaus an der Straße Am Grünen Revier in Lingen einzubrechen.