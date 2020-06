Tammo Ernst

Lingen. Die jungen Erwachsenen vom Rotaract-Club Lingen-Meppen rufen zu einer Müllsammelaktion auf. Anlass hierfür ist der weltweite Aktionstag des Projekts „EndPlasticSoup“ am 6. Juni. Helfen kann jeder und die Teilnahme an der Aktion ist einfach umsetzbar, heißt es in einer Mitteilung.