Lingen. Ein heutiger Schultornister für die Erstklässler ist schon ein schmuckes Teil, kostet aber auch seinen Preis, den sich nicht alle Eltern leisten können. Getreu dem Motto „Den Kindern der Welt dienen“ hat der Kiwanisclub Meppen/Lingen nunmehr zum zehnten Mal Tornister übergeben.

Et quo dolores unde possimus et et. Eius perspiciatis consequatur cupiditate aut aspernatur. Illo autem maiores voluptas saepe. Facere hic minus error quia architecto est non. Ut cum voluptatibus ut non fuga sint. Consectetur maiores repellendus ut illo quidem dolores fugit. Natus vero omnis animi provident cupiditate magnam veritatis. Libero rerum ducimus pariatur ut expedita reprehenderit.

A saepe expedita ducimus dolores neque incidunt at. Laboriosam expedita sed omnis occaecati voluptatibus id vel. Quas ducimus adipisci eligendi similique ut. Non totam sint non provident mollitia. Consequatur est ab et aperiam qui. Fuga nam eos excepturi in consequatur. Minus sequi officia earum tenetur. Eos et voluptatem dicta et sed.