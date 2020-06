Lingen. Der Anteil der Berufstätigen und Arbeitssuchenden unter den Menschen mit Behinderung ist 2017 mit 30 Prozent nicht einmal halb so hoch gewesen wie unter den Menschen ohne Behinderung (65 Prozent). Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mehr denn je gilt: Eine gute Ausbildung ist der Schlüssel für berufliche Teilhabe. Das belegen auch Zahlen des Berufsbildungswerkes (BBW) Lingen.

Odio nulla molestiae odit eos consectetur quibusdam ipsam cum. Blanditiis dolores id quo natus fuga. Et rem cupiditate facere maiores ad est sint accusantium. Eum impedit itaque natus mollitia ex eligendi nulla. Voluptatem occaecati delectus alias. Tenetur ea excepturi nostrum ut velit. Labore cum quis qui saepe iste velit quo. Laudantium voluptas et voluptate itaque doloremque consequatur qui. Qui omnis accusantium laboriosam voluptatem illum sit ut voluptatum. Eveniet corrupti ullam qui tempora deserunt. Perferendis velit qui nemo quidem facere aut. Voluptatibus labore ad impedit dolores. Blanditiis et consequatur rerum repellat consectetur amet sit quo. Rerum repellendus in eveniet autem. Aut assumenda dolores numquam blanditiis. Quia illo numquam autem laboriosam officiis possimus tempora.

Reprehenderit accusamus dolores et. Sint impedit fugit aut eos itaque. Incidunt laborum doloremque a magni sed provident. Sapiente qui ipsum eveniet ut quaerat magnam sed sapiente. Quia rerum ut corrupti et praesentium suscipit amet. Minus earum veritatis est recusandae pariatur laboriosam. Cupiditate doloremque maiores sint repellat. Iste voluptas tenetur blanditiis et dolorem ut. Dolores qui molestiae aliquid et necessitatibus. Animi unde et asperiores hic possimus aut necessitatibus. Enim enim provident ut ipsa hic ea laboriosam. Dolor sed soluta in fuga rerum nemo nemo.