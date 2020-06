Versuchen in Coronazeiten, Badegästen einen ebenso sicheren wie entspannten Aufenthalt im Lingener Freibad zu ermöglichen: Geschäftsführer Ralf Büring und die stellvertretende leitende Bademeisterin Carina Rosing.

Thomas Pertz

Lingen. In einer normalen Sommersaison hätten die hohen Temperaturen der letzten Tage in Lingen dem Freibad sicher einen Besucheransturm beschert. In Corona-Zeiten gelten aber andere Zahlenmaßstäbe. Aktuell spielt die Zahl 150 eine wichtige Rolle.