Corona und die Kinder: Die Schramme am Knie kann man sehen

Bei einem Sommerfest in der Vergangenheit auf dem AWO-Abenteuerspielplatz entstand dieses Bild.

Peter Löning

Lingen. Kinder, die vor dem Zaun des Spielplatzes stehen und eine Handvoll, die „innen“, auf dem 4000 Quadratmeter großen Gelände, an diesem Tag spielen dürfen: In welche Welt hat das Coronavirus und die mit der Pandemie verbundenen Sicherungsmaßnahmen auch die Jüngsten in Lingen hineinkatapultiert?