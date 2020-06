Bargeld entwendeten unbekannte Täter in der vorigen Woche bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Langschmidtsweg in Lingen.

Frank Rumpenhorst

Lingen. Ein Schaden von mehreren hundert Euro ist laut Polizei in der vorigen Woche bei einem Einbruch in eine Bäckerei am Langschmidtsweg in Lingen entstanden.