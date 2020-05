Malteser bieten in Lingen wieder Kurse in Erster Hilfe an

Die Malteser in Lingen beginnen wieder mit der Erste-Hilfe-Ausbildung.

Mihajlo Maricic

Lingen. Nach rund zehn Wochen Coronapause bieten die Malteser ab dem 1. Juni wieder Kurse in Erster Hilfe an. „Wir starten mit den klassischen Kursen in Erster Hilfe. Außerdem werden laufende Kurse in der sozialpflegerischen Ausbildung fortgesetzt“, erklärt Norbert Hoffschröer von den Maltesern in Lingen.