Die Veranstaltung zu Madeleine Delbrêl findet im Ludwig-Windthorst-Haus statt.

Ludwig-Windthorst-Haus

Lingen. Zu einer Begegnung mit einer Pionierin des christlichen Glaubens in einer säkularisierten Welt sind Frauen und Männer am Mittwoch, 24. Juni, von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr in das Ludwig-Windhorst-Haus (LWH), Gerhard-Kues-Straße 16 in Lingen eingeladen. Dies hat das Dekanat Emsland-Süd mitgeteilt.