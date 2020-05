Osnabrück. Trotz einschlägiger Verurteilungen hat sich ein jetzt 34-Jähriger aus Lingen erneut wegen Volksverhetzung und Beleidigung schuldig gemacht. In der Berufungsverhandlung bestätigte eine Kammer des Landgerichts die achtmonatige Haftstrafe, die das Schöffengericht in Lingen ausgesprochen hatte.

