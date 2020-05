In die "Alte Backstube" in Lingen kehrt wieder Leben ein

Freut sich auf die Besucher der „Alten Backstube“ in der Baccumer Straße in Lingen: Sozialarbeiter Dominik Bee.

Foto: Thomas Pertz

Lingen. In die „Alte Backstube“ der Diakonie in Lingen kehrt nach der coronabedingten vorübergehenden Unterbrechung wieder Leben ein. Am kommenden Dienstag öffnet der Treffpunkt in der Baccumer Straße – zunächst zwei Tage in der Woche.