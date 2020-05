Lingen. Für eine rasche Öffnung der Kindertagesstätten und Schulen für alle Kinder und Jugendlichen hat sich Dr. Henry Bosse, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Lingener Bonifatius-Hospital ausgesprochen. Angesichts der wochenlangen Einschränkungen für die Jungen und Mädchen aufgrund der Corona-Pandemie bestehe die Gefahr zunehmender Verhaltensauffälligkeiten und sozialer Isolation. Auch Depressionen seien nicht auszuschließen.

Voluptas totam deleniti aut dignissimos soluta accusantium. Occaecati consectetur ut veritatis repellendus cumque reprehenderit voluptatem. Vel corrupti nobis praesentium sed natus fuga. Ex non non quo qui et eius cum. Sequi rerum hic corrupti eligendi esse placeat. Cum consequatur quis placeat repellendus sit dignissimos distinctio ad. Facere dolore qui nam cupiditate commodi non incidunt.