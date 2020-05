Der gesuchte Mann soll mehrmals in Spielhallen eingebrochen sein.

dpa/Frank Rumpenhorst

Lingen. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Lingen fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der in den Jahren 2016 bis 2018 zusammen mit einem Komplizen zwölf Einbrüche in der Region, darunter auch in Salzbergen, Meppen, Nordhorn und Lathen verüb haben soll.