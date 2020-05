Lingen. Als symbolisches Zeichen der engen Verbundenheit und Solidarität auf europäischer Ebene hat die Stadt Lingen insgesamt 25.000 Mund-Nase-Masken in ihre fünf Partnerstädte geschickt. „Gerade in dieser schwierigen Zeit wollen wir auch mit unseren europäischen Partnern noch näher zusammenrücken“, erklärte Oberbürgermeister Dieter Krone die Idee zu der Aktion.

