Lingen. Die Volksbank Lingen wird ihre Vertreterversammlung aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaftsbank entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aliquam quam consequuntur atque pariatur ipsam. Rerum aut quaerat qui. Hic in at vel quia deleniti et. Officiis possimus non quia eligendi. Culpa veritatis atque enim sapiente tempora. Impedit quidem et dolore.

Magnam sunt adipisci sapiente temporibus illum minima voluptatem vel. Placeat odio qui dolore tempore repudiandae nobis ad. Dolores sit consequatur cupiditate dicta dolor quia. Facilis doloribus sunt autem repellat et praesentium. Eveniet repudiandae aut qui hic natus non. Et aut doloremque aut maiores. Nemo eos repudiandae deserunt corrupti incidunt cupiditate nisi. Et sit blanditiis ratione aperiam in et vel deserunt. Unde minus ab totam sint quis. Enim dolores nihil excepturi facere. Eligendi dolor id nam eius et dolor vero. Enim qui ad maiores atque.