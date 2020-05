Die DLRG Lingen war in Langeoog im Einsatz.

Langeoog. Während das Wachgebiet der DLRG-Ortsgruppe Lingen, der Lohner See in Wietmarschen, noch gesperrt bleibt und somit auch der Wachbetrieb hinfällig ist, sicherten sechs Rettungsschwimmer der Ortsgruppe am Himmelfahrtswochenende einen Teil vom Strand in Langeoog.