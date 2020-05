Zum Naturerleben lädt der Nabu mit einem Wettbewerb für Kinder ein.

Lingen. Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ startet der NABU vom 31. Mai bis zum 9. Juni 2020 sowie vom 2. bis zum 11. August 2020 eine große Insektenzählung in Deutschland. Naturfans sind bundesweit aufgerufen, die Summer, Brummer und Krabbler in ihrer Umgebung zu beobachten und unter www.insektensommer.de online zu melden.