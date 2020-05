Bawinkel. Zwei Monate waren die Gastronomiebetriebe und Hotels in Niedersachsen aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Nun darf einem Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung zufolge auch das Gastgewerbe seit dem 11. Mai unter entsprechenden Auflagen ihre Gäste wieder empfangen. Eine Perspektive, auf die Restaurants, Gaststätten, Cafés, Biergärten, Hotels, ihre Kunden und auch Zulieferer gewartet haben. „Auch wir freuen uns sehr darüber“, sagt Mathilde Schroeter-Friederichsen vom Spargelhof Schroeter & Wielage in Bawinkel.

