Lingen. Es mag in Lingen auch Bedenkenträger gegeben haben, die das Projekt „White City“ am Alten Hafen eher skeptisch beobachteten. 70 Wohnungen, die teuersten über 700.000 Euro – dafür soll es einen Käufermarkt geben? Es gibt ihn, wie nun feststeht, denn alle 70 wurden veräußert.

Labore veniam et consequatur non recusandae quis omnis. Nobis fugiat ut explicabo quo et minima magnam dolorem. In voluptatem at in neque asperiores quae. Dolor numquam necessitatibus numquam.