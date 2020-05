Quiz für Grundschüler im Emsland bietet Hilfe bei häuslicher Gewalt an CC-Editor öffnen

Aufgrund der Corona-Krise wird eine Zunahme der häuslichen Gewalt befürchtet.

Petra Schneider-Schmelzer/imago-images.de

Lingen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hat gemeinsam mit dem Beratungsstelle Logo ein neues Präventionsprojekt für Grundschulkinder entwickelt. Das Quiz zur Vermittlung von Hilfe bei häuslicher Gewalt soll bereits in den kommenden Tagen an den Grundschulen im Altkreis Lingen an den Start gehen.