Ein Gottesdienst "to go" an Christi Himmelfahrt

Einen Himmelfahrts-Gottesdienst "to go" bieten die evangelischen Kirchengemeinden in Lingen an. Darauf freuen sich (von links) die Pastorin der Johanneskirche Orsolya Schütte-Gál, der Pächter der Baccumer Mühle Yorg Schlünzen und Leida Boll vom Kirchenrat der reformierten Gemeinde.

Carsten van Bevern

Lingen. 40 Tage nach Ostern wird Christi Himmelfahrt als Tag von Jesu Weg zu Gott gefeiert. In Lingen bieten alle evangelischen Kirchengemeinden 2020 an diesem Feiertag erstmals einen Gottesdienst "to go" mit Stationen vor sechs Kirchen im Stadtgebiet sowie auf dem Gelände der Baccumer Mühle an.