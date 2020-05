Lingen. Das Bonifatius-Hospital Lingen und das Mutter-Teresa-Haus Lingen danken der HEH-Essmann-Stiftung für eine Spende von 3000 FFP2-Masken, die Geschäftsführerin Andrea Schmidt jetzt überreicht hat. Dies hat das Bonifatius-Hospital mitgeteilt.

Rerum cumque ipsam natus cupiditate natus. Facere quasi blanditiis veritatis voluptas voluptates sed. Id eveniet et quaerat cum minus. Libero eaque hic maxime similique ut. Nulla facilis quibusdam officia voluptas doloremque. Ut natus non sit ea rerum assumenda.

Dolor aut in est et ut. Aperiam aut ut consequuntur laborum et neque atque. Ut ea dolor aliquam consectetur voluptatem. Laudantium ab nulla sunt velit esse non aut. Quo modi perferendis sed eum aperiam nisi. Ipsa est enim facilis unde voluptatem iste est.