Erste Trecker-Disco am „Zak" in Uelsen

Die erste Trecker-Disko: 150 Fahrzeuge kamen am 16. Mai zum "Zak" in Uelsen.

Sascha Vennemann

Uelsen. Schon in Vor-Corona-Zeiten stand der Parkplatz der Diskothek „Zak“ in Uelsen am Wochenende voller Fahrzeuge. Während der Pandemie hat sich die Fläche bereits als "Auto-Disco" für 250 Pkw bewährt. Doch nun trieben die Veranstalter es noch ein bisschen weiter.